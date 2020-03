POL-NB: Einbruch in einem Pflasterbetrieb in Blankensee, LK MSE

Neustrelitz (ots) - Im Zeitraum vom 07.03.2020, 19:00 Uhr, 08.03.2020, 9:30 Uhr,

kam es in einem Pflasterbetrieb auf dem Gewerbegebiet Am Bahnhof in Blankensee

zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die unbekannten Täter hebelten das Haupttor

zum Lager der Firma auf und begaben sich von dort zu einem weiteren Raum. Von

diesem hebelten sie ebenfalls die Tür auf und entwendeten augenscheinlich

gezielt mehrere Pakete hochwertiger Trennscheiben im Wert von ca. 12.000,-EUR.

Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter, die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen

Personen und Fahrzeugen oder Fahrzeugbewegungen, zum genannten Sachverhalt

machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustrelitz Tel.

03981-258224, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.



