POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und einer verletzten Person ,LK VG zwischen Klein Zetelvitz und Sassen

Greifswald (ots) - Am 08.03.2020 um 06:05 Uhr ereignete sich auf der K 8

zwischen den Ortschaften Klein Zetelvitz und Sassen ein Verkehrsunfall. Ein 25

jähriger deutscher VW Fahrer aus Demmin befuhr die K 8 aus Richtung Klein

Zetelvitz kommend in Richtung Sassen. Auf Grund der örtlichen

Straßenverhältnisse, seiner Alkoholisierung und Übermüdung kam er nach links von

der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde

dabei leichtverletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Beobachtung ins

Krankenhaus nach Demmin gebracht. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von

0,93 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, sein Führerschein wurde

sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Es entstand

ein Gesamtschaden am Pkw sowie am Baum in Höhe von ca. 6500,-EUR . Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen

geborgen.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle,

Polizeipräsidium Neubrandenburg



