POL-HRO: Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer konnte beendet werden

Grevesmühlen (ots) - Am 07.03.2020 gegen 16:10 Uhr wurden zwei Polizeibeamte aus

dem Revier Grevesmühlen im Rahmen der Streifentätigkeit auf einen

entgegenkommenden Traktor aufmerksam. Dieser kam in starken Schlangenlinien

fahrend auf den Streifenwagen zu. Zunächst vermuteten die Beamten einen

medizinischen Notfall des 53-jährigen Fahrzeugführers, eine spätere Kontrolle

ergab jedoch 3,48 Promille Atemalkohol. Auf einer zurückgelegten Fahrtstrecke

von ca. 12 km konnten mehrfach Spuren des Abkommens von der Fahrbahn

festgestellt werden. Der Traktorfahrer beschädigte dabei sogar zwei Leitpfosten.

Ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



Anne Arndt

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Grevesmühlen



