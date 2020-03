POL-NB: Beschädigung einer Gasleitung durch Baggerarbeiten in Eggesin, LK VG

Ueckermünde (ots) - Am 07.03.2020 gegen 12:15 Uhr kam es in Eggesin in der

Ueckermünder Straße Ausbau, bei Erdarbeiten zur Beschädigung einer Gasleitung.

Durch die schnelle Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und

Ueckermünde wurden die angrenzenden Wohngebäude evakuiert. Fachkundige

E.DIS-Mitarbeiter kamen ebenfalls zum Einsatz, die die betroffene Stelle

behelfsmäßig reparieren konnten und somit kein Gas mehr ausströmen konnte. In

den nächsten Tagen erfolgt dann die Reparatur des betroffenen Areals. Im

Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Städte Eggesin und Ueckermünde

mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 29 Kameraden.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle,

Polizeipräsidium Neubrandenburg



