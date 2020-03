POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Polizeivollzugsbeamte in Wismar

Rostock/Wismar (ots) -



Am 07.03.2020 gegen 03:35 Uhr kam es vor dem Club ´Block 17´ in der

Philipp-Müller-Straße in Wismar zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.



Als die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten vor Ort eintrafen,

flüchteten mehrere Tatverdächtige. Sie konnten kurze Zeit später

durch die Polizei eingeholt und gestellt werden.



Die polizeibekannten 19- und 24-jährigen deutschen Tatverdächtigen

verhielten sich sofort aggressiv gegenüber den Polizisten und griffen

diese nach diversen Bedrohungen an. Sie wurden durch die eingesetzten

Polizisten in Gewahrsam genommen. Beide Tatverdächtigen waren

alkoholisiert. Bei der Verbringung zum Polizeihauptrevier Wismar

versuchte noch ein 20-jähriger Deutscher die in Gewahrsam genommenen

Personen vergeblich zu befreien.



Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriffs

auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung

aufgenommen.



Drei der insgesamt 20 eingesetzten Polizeibeamten wurden

leichtverletzt, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.



