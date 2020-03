POL-NB: Zweiter Tatverdächtiger nach Freiheitsberaubung gefasst

Neubrandenburg (ots) - Wie gestern um 17:24 Uhr in einer Pressemitteilung

berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4539014), hat es am

Nachmittag in der Neubrandenburger Oststadt einen Großeinsatz der Polizei nach

einer mutmaßlichen Freiheitsberaubung gegeben. Ein Tatverdächtiger konnte noch

am Nachmittag im Stadtgebiet Neubrandenburg festgenommen werden.



Im Laufe der weiteren Bearbeitung des Falls wurde ein zweiter Tatverdächtiger

ermittelt. Auch dieser befindet sich nun in Gewahrsam. Gegen die beiden

deutschen Tatverdächtigen (21 und 18 Jahre alt) wird die Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg Haftbefehle beim zuständigen Amtsgericht beantragen.



Gegen sie wird nunmehr wegen Freiheitsberaubung und erpresserischen

Menschenraubes ermittelt, da ihnen vorgeworfen wird, durch die

Freiheitsberaubung Geld erpressen zu wollen. Weitere Einzelheiten dazu werden

aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben.



Auch die genauen Umstände und Hintergründe werden nun die weiteren Ermittlungen

der Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg zeigen.



