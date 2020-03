POL-HWI: 26-jähriger Vermisster wurde wohlbehalten aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt

Wismar (ots) - Der seit heute Nacht vermisste Philipp L. konnte in der Nähe von

Lübstorf wohlbehalten aufgefunden werden. Eine Radiohörerin hatte den Mann

offenbar anhand der Personenbeschreibung erkannt und informierte die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm den Mann auf und übergab ihn in ärztliche

Obhut.



Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei der

Bevölkerung und den Medien für die Fahndungsunterstützung. Es wird um Löschung

der veröffentlichten Fotos gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4539701

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell