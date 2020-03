POL-LWL: Patientin rauchte im Bett und verursachte Feuer

Crivitz (ots) - Feuerwehr und Polizei eilten am Freitagmorgen ins Crivitzer

Krankenhaus, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Wie sich

herausstellte, hatte eine 81-jährige Patientin eine Zigarette im Bett geraucht

und dabei einen Entstehungsbrand ausgelöst. Die in Brand geratene Bettdecke

konnte schnell gelöscht werden, sodass sich die Flammen nicht weiter

ausbreiteten. Jedoch erlitt die betreffende Patientin leichte Verletzungen.

Gegen die 81-jährige Deutsche wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung

erstattet.



