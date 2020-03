POL-NB: Zwei Wohnungseinbrüche in Waren

Waren (ots) - Am 05.03.2020 um 21:05 Uhr meldete ein Geschädigter der Polizei in

Waren einen Einbruch in seine Mietwohnung in der Thomas-Mann-Straße in Waren.



Demnach verließ der Mieter gegen 15:30 Uhr seine Wohnung. Als er gegen 21:00 Uhr

zurückkehrte stellte er fest, dass unbekannte Täter in seine Wohnung

eingebrochen waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben die

Täter auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses ein Fenster der

Erdgeschosswohnung aufgebrochen und sich dadurch Zutritt in die Wohnung

verschafft. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliches Mobiliar und

entwendeten eine Geldkassette, in welcher sich DDR-Münzen und der Führerschein

des geschädigten Mieters befunden haben. Die entstandene Schadenshöhe kann

derzeit noch nicht beziffert werden und wird noch ermittelt. Durch den Hinweis

einer benachbarten Zeugin geht die Polizei davon aus, dass sich der Einbruch

gegen 20:40 Uhr ereignet hat, da die Zeugin zu dieser Zeit laute Geräusche hören

konnte.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am 05.03.2020 in der Zeit von

16:00 - 21:30 Uhr in der Fontanestraße in Waren. In diesem Fall begaben sich

unbekannte Täter während der Abwesenheit der Besitzer widerrechtlich auf das

Privatgrundstück und öffneten auf der Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam

ein Terrassenfenster. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer im

Erdgeschoss, im Obergeschoss und auch im Keller nach Wertsachen. Es wurden

80,-EUR Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 400,-EUR.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung an beiden Tatorten im Einsatz. Ein Zusammenhang zwischen den Taten

kann nicht ausgeschlossen werden und wird derzeit geprüft.



Die Ermittlungen zu den Einbrüchen wurden in der

Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren aufgenommen.



Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am 05.03.2020 in der Zeit

von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr verdächtige Personen oder auch verdächtige Fahrzeuge

in der Nähe der Tatorte bemerkt. Hinweise werden bei der Polizei in Waren unter

der Telefonnummer 03991 - 1760, jeder anderen Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de aufgenommen.



