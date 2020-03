POL-HWI: Vermisstenfahndung der Polizei in Wismar

Wismar (ots) - Seit dem 06. März, 03:30 Uhr, wird der 26-jährige Philipp Lange

vermisst. Letztmalig wurde er im Wismarer Sana HANSE-Klinikum, in dem er

untergebracht war, gesehen.



Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Diensthund zum Einsatz

kam, verliefen erfolglos.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- ca. 175 cm groß



- Gewicht 63 Kg



- schlank



- kurze dunkle Haare



- schwarze Jacke, knielange grüne Hose



- leicht gebeugte Körperhaltung



Herr Lange neigt aufgrund psychischer Probleme zur Eigen- und Fremdgefährdung.

Bei Antreffen sollte er daher nicht angesprochen und die Polizei informiert

werden.



Wer Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, wird gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Wismar unter der Tel.-Nr. 03841/203 0 zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305



E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



