POL-NB: Polizei bittet um Hinweise! Unbekannte verwirrte Dame von der Polizei in Neubrandenburg aufgegriffen

Neubrandenburg (ots) - Heut früh, am 06.03.2020, gegen 02:30 Uhr stellten die

Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg während der Streifenfahrt in der

Woldegker Straße in Neubrandenburg (Höhe Autoforum) eine verwirrte ältere Dame

fest, die sichtbar unterkühlt war.



Die Identität der Frau konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, da sie

keine Ausweispapiere mit sich führte und der deutschen Sprache nicht mächtig

ist. In der mitgeführten Handtasche fanden die Beamten lediglich eine Packung

Taschentücher und einen Schlüsselbund mit drei Schlüsseln.



Mündlichen Angaben nach soll es sich bei der Frau um Antonia IVANOWA handeln.



Personenbeschreibung:



- Antonia Ivanowa

- geboren 1925 - Alter 95 Jahre

- ca. 155- 160 cm

- schmächtige Figur

- graue Haare

- bekleidet mit einem gelben Strickstirnband, einer grauen

Strickjacke mit schwarzem Kragen und schwarzen abgesetzten

Taschen, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

- spricht russisch



Eine Überprüfung der Neubrandenburger Pflegeunterkünfte führte nicht zur Klärung

der Identität und Wohnanschrift. Eine Vermisstenanzeige liegt der Polizei

gegenwärtig nicht vor. Die Frau wurde vorsorglich ins D.-Bonhoeffer-Klinikum

eingeliefert und stationär aufgenommen.



Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei bislang erfolglos verliefen, bitten

wir die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt die unbekannte Dame und kann Angaben

zu ihrer Person und ihrem Wohnort machen.



Hinweise werden bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-

5582 5224, jeder andere Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de aufgenommen.



