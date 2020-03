POL-LWL: Fußgängerin von PKW erfasst und schwer verletzt

Grabow (ots) - In Grabow ist am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin von einem

PKW erfasst und schwer verletzt worden. Die 66-Jährige Deutsche hatte in der

Ortslage die Prislicher Straße überqueren wollen, als sie dabei von einem

herannahenden PKW angefahren wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau

den fließenden Verkehr nicht beachtet haben und auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Der 60-jährige Fahrer eines PKW Toyota konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und

erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug. Die Frau erlitt schwere Fußverletzungen

und kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW Toyota,

dessen deutscher Fahrer unverletzt blieb, entstand kein Sachschaden. Die

Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



