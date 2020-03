POL-SN: Einladung zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 (PKS) für die Polizeiinspektion Schwerin

Schwerin (ots) - Am 18.03.2020, 12.00 Uhr lädt Polizeidirektor Lutz Müller

interessierte Pressevertreter in die Graf-Yorck-Straße 08, zur Veröffentlichung

der Kriminalstatistik für die Landeshauptstadt, ein.



Wir bitten um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle der Polizeiinspektion

Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4538854

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell