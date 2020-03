POL-ANK: 10-Jährige in Trassenheide von unbekanntem Mann verdächtig angesprochen

Trassenheide (ots) - Am gestrigen Nachmittag (04. März 2020, gegen 15.10 Uhr)

wurde ein 10-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann im Bereich der

Kampstraße in Trassenheide verdächtig angesprochen. Das Mädchen war auf dem Weg

nach Hause, als sie auf Höhe der Yoga-Schule von dem Mann angesprochen wurde.

Dieser soll das Mädchen gefragt haben, wohin es gehen müsse und ob er sie

mitnehmen könne. Das Mädchen hat sich vollkommen richtig verhalten: Sie

verneinte und war nicht bereit, in das Fahrzeug zu steigen. Als ein anderer Herr

aus der Nachbarschaft sich der Situation genähert hat, wendete der unbekannte

Mann sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Ortszentrum. Er war mit einem roten

älteren Auto (vermutlich SUV mit diversen Schrammen) unterwegs und soll zwischen

40 und 50 Jahre alt sein. Er hatte kurze dunkle bis schwarze Haare, trug einen

langen geflochtenen Bart und war mit einer Tarnjacke bekleidet. Der Mann soll

deutsch mit ausländischem Dialekt gesprochen haben.



Wer kann Angaben zu diesem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei in

Heringsdorf unter 038378-2790, aber auch jede andere Polizeidienststelle

entgegen.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang den Eltern und Angehörigen einige

Empfehlungen für Situationen dieser Art mitgeben:



- Erklären Sie Ihrem Kind, dass es ´Nein´ sagen darf - Botschaft:

Keiner darf etwas verlangen, was du nicht möchtest!´

- Üben Sie kleine Rollenspiele - ´Was-tue-ich-wenn´-Spiele.

- Warnen Sie nicht vor ´Fremden´, sondern vor Taten. Kinder wissen

mit dem Begriff ´fremd´ oftmals nicht umzugehen. Für Kinder sind

bereits diejenigen nicht mehr fremd, die sich mit Namen

vorstellen oder den Namen der Kinder kennen.

- Üben Sie mit Ihrem Kind, sich in bedrohlichen Situationen

richtig zu verhalten - weglaufen, um Hilfe bitten, laut um Hilfe

schreien, etc.

- Überlegen Sie mit Ihrem Kind, wo es sich im Notfall Hilfe holen

könnte - Geschäfte, Lokale, Ämter, Polizei.

- Ihr Kind sollte den Notruf 110 kennen. Erklären Sie, dass bei

Gefahr mit dem Handy oder von einer Telefonzelle jederzeit die

Polizei gerufen werden kann.

- Sie sollten wissen, wo Ihr Kind die Freizeit verbringt. Das

Festlegen von Orten/Plätzen und ggf. Zeiten, wann und wo sich

Ihr Kind aufhalten darf, kann dabei hilfreich sein.

- Legen Sie fest, mit wem Ihr Kind mitgehen darf, von wem es

abgeholt werden darf. Die Regel lautet: ´Geh nur mit diesen

Personen mit und niemandem sonst!´.

- Kinder sollten üben, Abstand zu Fahrzeugen zu halten, wenn sie

nach dem Weg gefragt werden. Sie sollten nicht zu nah an ein

Fahrzeug herantreten oder gar einsteigen.



Im Akutfall - sollte Ihr Kind von solch einem Vorfall berichten, bei dem es von

einer fremden Person angesprochen oder bedrängt wurde:



- Bewahren Sie bitte Ruhe.

- Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es in Sicherheit ist.

- Bestätigen Sie Ihrem Kind, dass es richtig war, sich Ihnen

anzuvertrauen.

- Glauben Sie Ihrem Kind. Hören Sie aufmerksam zu, ohne

´nachzubohren´.

- Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten. Machen Sie

bitte keine Vorhaltungen.

- Verständigen Sie im Akutfall sofort die Polizei - auch dann,

wenn die Tat schon einige Stunden zurückliegt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4538838

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell