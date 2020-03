POL-LWL: Obstbäume von Schulgelände gestohlen

Hagenow (ots) - Vom Gelände einer Grundschule in Hagenow haben unbekannte Täter

drei Obstbäume gestohlen. Laut einer Diebstahlsanzeige vom Donnerstag soll sich

der Vorfall in der Zeit vom 04.03.2020 17 Uhr und dem 05.03.2020 7 Uhr in der

Straße ´Am Prahmer Berg´ ereignet haben. Unbekannte Täter sollen dort die jungen

Bäume aus dem Schulgarten entwendet haben. Zum eigentlichen Tatgeschehen bzw. zu

den mutmaßlichen Dieben liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Polizei ermittelt

gegen unbekannt. Aus diesem Grund sucht die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/

6310) Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zum Verbleib der Bäume machen

können. Die Eigentümer schätzen den Schaden auf ca. 70 Euro.



