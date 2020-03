POL-SN: Rückkehrer-Appell in Schwerin - es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen

Schwerin (ots) - Am Freitag, den 6. März 2020, werden ab 11:00 Uhr zum zweiten

Mal 400 Soldatinnen und Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem ´Alten

Garten´ in Schwerin für ihren Auslandseinsatz geehrt.



Ab den frühen Morgenstunden besteht nicht mehr die Möglichkeit im Bereich zu

parken. Hierzu wurde die notwendige Beschilderung mit den entsprechenden

Informationen aufgestellt.



Während der Veranstaltung kann es zu temporärer Sperrung des fließenden Verkehrs

im Bereich kommen.



Die Polizei ist vor Ort und wird bei Notwendigkeit regulierend eingreifen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4538578

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell