POL-SN: Zwei Fahrzeuge durch Brand zerstört

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen wurden in der Dr.-Hans-Wolf-Straße zwei

geparkte Pkw durch einen Brand zerstört.



Ein Anwohner wurde gegen 03.20 Uhr durch einen Knall geweckt. Als er aus dem

Fenster sah, stand ein Nissan Micra bereits in Flammen, Feuerwehr und Polizei

wurden verständigt.



Das Feuer griff schließlich auf einen dahinter parkenden Mitsubishi über. Die

Kameraden der Berufsfeuerwehr löschten den Brand, die Fahrzeuge wurden durch das

Feuer komplett zerstört.



Warum der Nissan Mirca in Brand geriet, ist Gegenstand der polizeilichen

Ermittlung. Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung

sichergestellt. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen

werden.



