POL-ANK: Diebstahl eines Audi A6 in Strasburg

Strasburg (ots) - In der Nacht von gestern zu heute (04.03.2020 bis 05.03.2020)

wurde in Strasburg ein schwarzer Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen UM-LD1

gestohlen. Das Auto wurde zuvor in der Wallstraße abgestellt. Es entstand ein

Schaden von etwa 25.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier

Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



