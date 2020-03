POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 14

Ludwigslust (ots) -



Am 04.03.2020 ereignete sich auf der BAB 14, in Fahrtrichtung

Dresden, zwischen der Anschlussstelle Grabow und der Anschlussstelle

Groß Warnow, gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein Pkw Opel kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 37-jährige niederländische Fahrer wurde leicht verletzt und zur

weiteren Untersuchung in die Helios-Klinik Schwerin gebracht.

Zu Reinigungs- und Bergungszwecken erfolgte die kurzzeitige Sperrung

der BAB 14, in Fahrtrichtung Dresden.

Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 15.000 EUR.





Holger Schaar

Polizeikommissar

AVPR Stolpe



