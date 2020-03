POL-HRO: Auseinandersetzung auf offener Strasse

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 04.03.2020 gegen 14:45 Uhr teilten Zeugen der

Einsatzleitstelle der Polizei mit, daß sich in der Heinrich-Tessenow-Str. in

Dierkow ein Paar auf der Straße lautstark streitet und es auch schon zu

Handgreiflichkeiten gekommen sei. Bei Eintreffen der Beamten konnte nur noch der

Mann angetroffen werden. Dieser war bei der Befragung durch die Beamten äußerst

aggressiv und griff diese völlig unvermittelt an. Den Beamten gelang es, den

21jährigen deutschen Tatverdächtigen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Dabei

verletzte sich ein Beamter leicht an Arm und Schulter, blieb aber dienstfähig.

Die Frau wurde nicht mehr angetroffen.



Im Anschluss wurde die Person zum Polizeirevier Dierkow verbracht, wo die

Anzeigenaufnahme erfolgte. Die Bereitschaftsrichterin ordnete aufgrund des

Alkohol- und Drogenkonsums des Tatverdächtigen die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach dieser Maßnahme wurde der Tatverdächtige aus der polizeilichen Maßnahme

entlassen.



