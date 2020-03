POL-HWI: Danke für so viel Ehrlichkeit

Wismar (ots) - Bereits am 28. Februar erschien ein 63-jähriger Urlauber aus

Sachsen in der Polizeistation Boltenhagen und berichtete, dass er sein

Portemonnaie mit 700 Euro Bargeld sowie diversen persönlichen Dokumenten

verloren habe. Am Nachmittag des Vortages habe er auf einem Parkplatz bei

Beckerwitz eine Pause eingelegt und dabei seine Geldbörse auf das Autodach

gelegt und später dort vergessen.



Weil er bei seiner anschließenden Suche nicht erfolgreich war, wandte sich der

Mann an die Polizei.



Gestern Nachmittag gab der 63-Jährige dann Entwarnung. Erleichtert teilte er der

Polizei mit, dass eine Frau aus Wismar seine Geldbörse gefunden habe. Anhand des

Inhaltes sei es der Finderin möglich gewesen, seine Telefonnummer zu ermitteln

und mit ihm in Kontakt zu treten. Sowohl das Geld als auch die Dokumente waren

vollständig vorhanden.



