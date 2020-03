POL-NB: Nachmeldung - Verdächtiger nach mutmaßlichem Missbrauch eines Kindes auf Rügen festgenommen

Insel Rügen (ots) - Wie heute Mittag in einer Pressemitteilung berichtet, wurde

in den Morgenstunden ein 39 Jahre alter Deutscher auf Rügen verhaftet wegen des

Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Elfjährigen.



Soeben hat der Haftrichter vom zuständigen Amtsgericht Stralsund entschieden,

dass der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt. Die Ermittlungen werden

wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes

weitergeführt.



Hier die Erstmeldung von heute Mittag:



Heute in den frühen Morgenstunden haben Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion

Anklam einen Mann nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Kindes auf der Insel

Rügen festgenommen. Der 39 Jahre alte Deutsche steht in dringendem Verdacht, ein

elf Jahre altes deutsches Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der

Tatverdächtige stammt aus dem näheren Umfeld des Opfers. Nach derzeitigen

Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Kind mehrfach über einen längeren

Zeitraum von dem Mann missbraucht wurde.



Bereits im September vergangenen Jahres haben die Kripo-Beamten die

Räumlichkeiten des Tatverdächtigen durchsucht. Damals bestand - nach einem

entsprechenden Hinweis des Bundeskriminalamtes - der Verdacht, dass der heute

39-Jährige kinderpornografisches Material besitzt. Auf den aktuellen Verdacht

stießen die Ermittler durch das im September sichergestellte Material. Durch die

Staatsanwaltschaft Stralsund wurde damals ein Gutachter in Bremen mit der

Auswertung der sichergestellten Speichermedien beauftragt. Zum Zeitpunkt der

Durchsuchung gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Tatverdächtige

selbst kinderpornografisches Material herstelle und ein Kind sexuell

missbrauche.



Das Mädchen wird heute mit ihren Angehörigen von der Polizei vernommen. Ebenso

wird das Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Rügen über den Sachverhalt

informiert.



Die Staatsanwaltschaft Stralsund stellt beim zuständigen Amtsgericht Stralsund

einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Tatverdächtigen.

Anschließend wird er dem Haftrichter vorgeführt, der über eine mögliche

Untersuchungshaft entscheiden wird.



