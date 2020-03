POL-NB: Politisch motivierte Schmierereien in Jatznick

Pasewalk (ots) - In der Nacht vom 02.03.20 auf den 03.03.20 beschmierten bisher

unbekannte Täter das Einlassgebäude der Waldbühne in Jantznick.



Über die gesamte Gebäudelänge sprühten die Täter die Schriftzüge ´Heil Hitler´,

´88´, ´Unsere Heimat´, ´Scheiß Juden´ und mehrere Hakenkreuze.



Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR. Der Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die

Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



