POL-NB: 2. Nachmeldung zum Diebstahl eines Sattelzuganhängers - Dank eines Zeugenhinweises konnte der Sattelzuganhänger aufgefunden und sichergestellt werden

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen 03.03.2020 wurde der Diebstahl eines

Sattelzuganhängers vom Gelände einer Spedition in der Warliner Straße in

Neubrandenburg gemeldet. Nach dem gestrigen Erkenntnisstand ist die Polizei

davon ausgegangen, dass der besagte Sattelzuganhänger (Kühltrailer) bereits am

Nachmittag des 29.02.2020 entwendet und auf einem Parkplatz in der hiesigen

Umgebung abgestellt wurde. Die gestrige Meldung wurde mit diesen Erkenntnissen

verbunden mit einem Zeugenaufruf veröffentlicht.



Am 03.03.2020 gegen 20:00 Uhr meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei

in Friedland und teilte mit, dass seit Samstag, den 29.02.2020 im Gewerbepark

Woldegk ein weißer Kühltrailer steht, welcher der Beschreibung in der

veröffentlichten Pressemitteilung entspricht. Die Beamten des Polizeireviers

Friedland haben dies umgehend geprüft und festgestellt, dass es sich bei dem

Kühltrailer in Woldegk um den entwendeten Kühltrailer der Neubrandenburger

Spedition handelte. Bei der weiteren Prüfung stellten die Beamten fest, dass

gefälschte Kennzeichen angebracht waren.



Die Beamten des Kriminadauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz. Der Kühltrailer wurde zur Eigentumssicherung

sichergestellt und abgeschleppt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahl und der Urkundenfälschung dauern weiter an.

Zeugen, die weitere Beobachtungen in Bezug auf den Diebstahl und möglichen

Tatverdächtigen oder Tatfahrzeugen gemacht haben, melden sich bitte in der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter 0395-5582 2224 oder

im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Erstmeldung:



Am 29.02.2020 gegen 16:45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er sich in

Neubrandenburg in der Warliner Straße auf dem Betriebsgeländer der Spedition

´Gertner´ befindet. Dort beobachtete er eine männliche Person dabei, wie dieser

mit einer Sattelzugmaschine auf das Betriebsgelände gefahren ist und dort

versuchte einen Sattelzuganhänger (Kühltrailer) an die Sattelzugmaschine

anzukoppeln. Dieses gelang ihm aber nicht, da der Zeuge ihn ansprach was er dort

mache. Diesem war bekannt, dass die Sattelzugmaschine nicht zum Fuhrpark der

Spedition gehörte. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr hierauf mit der

Sattelzugmaschine vom Betriebsgelände der Spedition. Der Zeuge informierte

telefonisch die Polizei und fuhr mit seinem Fahrzeug der Sattelzugmaschine

hinterher. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Durch

diese konnte der Sattelzug in der Ortslage Warlin festgestellt und angehalten

werden. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die

amtlichen Kennzeichen an der Sattelzugmaschine gefälscht waren. Der 44-jährige

polnische Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde Anzeige

wegen versuchten Diebstahls und Urkundenfälschung erstattet. Der Wert des

Sattelzugsanhänger, welchen der Tatverdächtige stehlen wollte, beläuft sich auf

ca.60.000,-EUR.



1. Nachmeldung:



Wie bereits berichtet wurde, gab es am Samstag, den 29.02.2020 gegen 16:45 Uhr

einen Polizeieinsatz, bei welchem ein 44-jähriger polnischer Tatverdächtiger

wegen des versuchten Diebstahls eines Sattelzuganhängers vorläufig festgenommen

wurde. Ein aufmerksamer und engagierter Zeuge meldete seine Beobachtungen, so

dass der 44-Jährige ohne Sattelzuganhänger von dem betroffenen Speditionsgelände

in der Warliner Straße in Neubrandenburg losfuhr und auf der B104 in der

Ortslage Warlin durch Polizeibeamte gestellt werden konnte. Bei der Kontrolle

stellten die Beamten fest, dass er gefälschte Kennzeichen an der Zugmaschine

angebracht hatte. Der 44-Jährige wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die genutzte

Sattelzugmaschine (Marke: Actros, Farbe: weiß) wurde aber sichergestellt.



Am 02.03.2020 wurde in der betroffenen Spedition in der Warliner Straße in

Neubrandenburg festgestellt, dass es doch zu einem Diebstahl eines

Sattelzuganhängers gekommen ist. Es handelt sich um einen Kühltrailer der Marke

Schmitz Cargobull. Der entwendete Sattelzuganhänger ist weiß mit der Aufschrift

´EUROLEASING´. Der Wert wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen

Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass dieser Kühltrailer am Nachmittag

des 29.02.2020 in der Zeit zwischen 15:00 und 16:00 Uhr entwendet wurde. Der

entwendete Kühltrailer könnte durch den Tatverdächtigen von dem Gelände auf

einen abgelegenen Parkplatz gebracht worden sein, auf welchem er möglichweise

auch jetzt noch steht. Erste Suchmaßnahmen haben bisher nicht zur Auffindung des

entwendeten Kühltrailers geführt.



Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den beschriebenen Sattelzuganhänger,

den Kühltrailer mit der Aufschrift ´EUROLEASING´ abgestellt am Straßenrand oder

auf einem Parkplatz sieht, meldet sich bitte beim nächsten Polizeirevier oder

bei der Einsatzleitstelle unter 0395-5582 2224. Zeugen, die auffällige

Beobachtungen oder andere sachdienliche Hinweise im möglichen Zusammenhang mit

dem Diebstahl des Kühltrailers oder der genutzten Sattelzugmaschine (weißer

Actros) geben können, melden sich bitte ebenfalls bei der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums unter 0395-5582 2224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.



