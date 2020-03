POL-LWL: Mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Boizenburg (ots) - Aus den Tanks zweier Sattelschlepper haben unbekannte Täter

vergangene Nacht insgesamt 450 Liter Dieselkraftstoff abgelassen und gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 03.03.2020 um 16:30 Uhr und dem 04.03.2020

um 05:45 Uhr. Betroffen waren zwei parkende Sattelschlepper auf dem Gelände

eines Kieswerks in Zweedorf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 500

Euro geschätzt. Die hinzugezogene Polizei in Boizenburg (038847/ 6060)

ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um mögliche

Hinweise.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4537463

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell