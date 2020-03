POL-NB: Brand eines Wohnhauses in Löwitz , LK VG

Abklam (ots) - Am 03.03.2020, gegen 21:16 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der

Polizei in Neubrandenburg zum Brand eines Wohnhauses in 17398 Löwitz

informiert. Bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte brannte ein

Einfamilienhaus in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Ducherow, Löwitz,

Sarnow, Wusseken und Anklam waren mit 50 Kameraden am Brandort. Ein Übergreifen

der Flammen auf die Nachbarhäuser konnte durch sie verhindert werden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bis zum

jetzigen Zeitpunkt liegen keine abschließenden Erkenntnisse zur Brandursache

vor. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die weitere

Bearbeitung zur Brandursache erfolgt am 04.03.2020. Der Schaden am Haus wird mit

etwa 30.000 EUR beziffert.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle,

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4537060

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell