POL-HST: Transporterfahrer kommt unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab

A20/Grimmen (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 03.03.2020, ereignete sich auf der

BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter von

der Fahrbahn abkam und anschließend nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde

bei dem Unfall niemand. Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres (AVPR)

Grimmen mussten den Verkehr für die zeitweise Sperrung einer Fahrspur regeln.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 49-jährige, deutsche Fahrer eines

VW-Transporters gegen 07:15 Uhr die A20, als er kurz vor dem PWC Trebeltal einen

vorausfahrenden Pkw offenbar zu spät bemerkte. Um nicht auf diesen aufzufahren,

wich der 49-Jährige nach links aus. Beim Wiedereinscheren auf den rechten

Fahrstreifen geriet der Transporter ins Schleudern, kam in der weiteren Folge

nach links von der Fahrbahn ab und schlug mit der Fahrzeugfront in die

Mittelschutzplanke ein. Das Fahrzeug rutschte daraufhin, auf der Beifahrerseite

liegend, über die Fahrbahn und kam im rechten Straßengraben zum Liegen. Der

Fahrzeugführer sowie sein 46-jähriger, deutscher Beifahrer blieben unverletzt.

Am VW sowie der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden, der gegenwärtig

auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.



Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die eingesetzten Beamten des

AVPR Grimmen der Verdacht, dass der 49-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss

von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81

Promille. Daraufhin schlossen sich beim Fahrer eine Blutprobenentnahme im

Krankenhaus sowie die Sicherstellung seines Führerscheins an. Zur Räumung der

Unfallstelle und Bergung des Transporters wurde der rechte Fahrstreifen für etwa

eine Stunde gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4536930

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell