POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl

Stralsund (ots) - Die Stralsunder Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der

Bevölkerung zu einem Trickdiebstahl, der sich gestern Nachmittag, am 02.03.2020,

im Gewerbegebiet Am Langendorfer Berg bei Stralsund ereignete. Ein 81-jähriger

Deutscher wurde Opfer der Wechselgeldmasche und verlor Bargeld im unteren

dreistelligen Bereich.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 81-jährige Stralsunder gegen 14:15 Uhr

auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes von einem bislang unbekannten

Mann angesprochen. Der Unbekannte bat den Senior darum, eine 2-Euro-Münze für

die Nutzung eines Einkaufskorbes zu wechseln. Während der Rentner der Bitte

nachkam und Kleingeld aus der Geldbörse zusammensammelte, entnahm der Unbekannte

vom Rentner unbemerkt mehrere Geldscheine aus dessen Geldbörse.



Der gesuchte, vermutlich nichtdeutsche Tatverdächtige konnte wie folgt

beschrieben werden:



- ca. 35 - 45 Jahre alt,



- ca. 180 cm groß,



- dunkle, kurze, glatte Haare,



- schlanke Figur,



- helle Hautfarbe,



- ausländischer Akzent,



- dunkel gekleidet.



Der Wechselgeldtrick ist nicht neu. Deutschlandweit werden vorwiegend ältere

Menschen angesprochen und nach Wechselgeld für den Einkaufswagen oder

beispielsweise auch Parkscheinautomaten gefragt. Dabei werden die Opfer gezielt

in ein Gespräch verwickelt. In einem Moment der Unachtsamkeit nutzen die

Trickbetrüger ihre Chance und greifen in die Geldbörse, um so Geldscheine zu

entwenden. Teilweise greifen die Diebe gemeinsam mit ihrem Opfer in die

Geldbörse, unter dem Vorwand, beim Kleingeld raussuchen behilflich zu sein. Den

Verlust des Geldes bemerken die Opfer meist erst viel später.



Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen in diesem Fall

aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zur gesuchten Person geben

kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831/2890-0) oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



