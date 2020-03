POL-SN: Kripo sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Schwerin (ots) - Am gestrigen Tag erschien ein syrischer Bürger bei der Polizei

und zeigte eine versuchte Raubstraftat an.



Demnach soll der 21-Jährige am Sonntag (01.03.2020) gegen 18.00 Uhr in der

Niels-Stensen-Straße, Höhe Hausnummer 4, durch einen Mann zu Boden geschlagen

worden sein. Anschließend versuchte der Tatverdächtige dem Geschädigten das

Mobiltelefon zu rauben, dies misslang jedoch. Der Geschädigte wurde bei der Tat

verletzt.



Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Syrer handeln, das Opfer kennt ihn

flüchtig. Der Mann soll 22 Jahre alt sein und in Hamburg wohnen, sein Name ist

der Polizei bekannt.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zur Tathandlung. Sachdienliche Hinweise bitte

an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4536335

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell