POL-HRO: Auftakt der Kontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ im März zum Thema Überholen

Rostock (ots) -



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten

Verkehrskontrollen der Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´. Im Monat

März steht das Thema ´Überholen´ im Fokus.



Zum heutigen Auftakt werden landesweit mehr als 140 Polizisten in

allen acht Inspektionen der beiden Polizeipräsidien an über 70

Kontrollorten im Einsatz sein.

Die Beamten haben das Thema ´Überholen´ aber nicht nur am heute im

Blick: Die Schwerpunktkontrollen finden den gesamten Monat März über

statt.



Nach derzeitigem Stand gab es im Jahr 2019 einen leichten Anstieg der

Verkehrsunfälle. Die Zahl der Getöteten nahm um mehr als drei Prozent

zu, die Zahl der schwer Verletzten um knapp zwei Prozent. Im Jahr

2018 war die Unfallursache Überholen landesweit an fünfter Stelle bei

den schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten und Toten. Landesweit

mussten die Beamten im vergangenen Jahr über 2.600 Überholverstöße

feststellen.



Im Februar kontrollierten die Beamten Vorfahrt und Vorrang. Die

Ergebnisse veröffentlichen wir zusammen mit den Ergebnissen der

Auftaktveranstaltung.



