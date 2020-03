POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24

Rostock (ots) -



In den Nachmittagsstunden des heutigen Tages (02.03.2020) kam es zu

einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen der

Anschlussstelle Neustadt-Glewe und dem Autobahnkreuz Schwerin in

Fahrtrichtung Hamburg.

Ein PKW VW kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam in der weiteren Folge

auf dem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die eingesetzte Feuerwehr musste beide deutsche Fahrzeuginsassen (68

und 64 Jahre alt) schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Da ein

Rettungshubschrauber zum Einsatz kam, musste die Richtungsfahrbahn

Hamburg für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die verletzten

Personen wurden ins Klinikum nach Schwerin verbracht. Die

Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier Stolpe übernommen. Der entstandene Schaden

beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 26.000 Euro.



Im Auftrag

Torsten Henski

Polizeihauptmeister

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell