POL-GÜ: Warnung vor ´falschen Verwandten´

Landkreis Rostock (ots) - Am heutigen Tage kam es bereits zu mehreren Anrufen im

gesamten Landkreis Rostock von ´falschen Verwandten´ Nach ersten Erkenntnissen

geben sich die Täter als vermeintliche Angehörige aus und gaukeln Notsituationen

oder finanzielle Probleme vor, damit sie schnell Geld von ihren Opfern erhalten.

Bislang waren die Täter nicht erfolgreich, da die Opfer zügig die Gespräche

beendeten.



Die Güstrower Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - Legen Sie

einfach auf

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei Ihren Verwandten zurück

und lassen sich den Sachverhalt bestätigen

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



