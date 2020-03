POL-SN: Kellerbrand in der Ziolkowskistraße

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen kam es in der Ziolkowskistraße zu einem

Kellerbrand, bei dem drei Menschen durch Rauchgas leichte Verletzungen erlitten.

Ein siebenjähriges Kind wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.



Anwohner informierten gegen 06.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei, nachdem sie

Brandgeruch im Hausflur feststellten.



Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr »Schlossgarten«

löschten den Brand in kurzer Zeit. Anschließend wurde der betroffene Bereich

gelüftet. Eine Evakuierung der Anwohner war nicht notwenig.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch eine zugestellte Brandschutztür

erschwert.



Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, der Brandort wurde versiegelt.



Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.



