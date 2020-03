POL-HRO: Überholvorgang ursächlich für Verkehrsunfall - Morgen Auftaktkontrollen zum Thema ´Überholen´ im Rahmen der Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´

Rostock (ots) - Am Freitag, 28. Februar 2020, kam es in den Abendstunden im

Stadtteil Reutershagen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Dabei befuhren drei Pkw hintereinander die Kuphalstraße. Als eine 40-Jährige mit

ihrem Opel nach Links in eine Parklücke abbiegen wollte und für eine Korrektur

noch einmal rückwärts in die Kuphalstraße fuhr, hielt am rechten Fahrbahnrand

der Kuphalstraße ein weiteres Fahrzeug, welches das Warnblinklicht einschaltete.

Ein 30-Jähriger Fahrer überholte das mit Blinklicht stehende Fahrzeug mit seinem

KIA. Während des Überholvorgangs touchierte der KIA-Fahrer die einparkende

Opel-Fahrerin. Die 40-Jährige erlitt Schmerzen im Schulterbereich und begab sich

selbstständig zum Arzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 6.000 Euro. Der KIA war nicht mehr fahrbereit.



Morgen, am 03. März 2020, starten landesweit in Mecklenburg-Vorpommern die

Kontrollen der Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ zum Thema ´Überholen´. Auch die

Polizei der Inspektion Rostock wird morgen und den ganzen Monat mit

entsprechenden Kontrollen im Einsatz sein. Im Jahr 2018 ereigneten sich im

Bereich der Inspektion Rostock insgesamt 6.203 Verkehrsunfälle. Bei 42 Unfällen

waren Fehler beim Überholen ursächlich. Insgesamt stellten die Beamtinnen und

Beamten im Bereich der Inspektion Rostock im Jahr 2018 31 Überholverstöße fest.



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



