POL-HWI: Berauschte Fahrer im Bereich des Polizeireviers Gadebusch

Wismar (ots) - Am 28. Februar 2020, kurz vor Mitternacht, stellten Beamte des

Polizeireviers Gadebusch während der Verkehrskontrolle eines 21-jährigen

Opelfahrers im Bereich Brüsewitz eine Beeinflussung durch Alkohol und

Betäubungsmittel fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Deutschen einen

Wert von 0,4 Promille. Zudem wies der Mann typische Anzeichen eines

Betäubungsmittelkonsums auf. Der durchgeführte Urintest reagierte positiv auf

Kokain, Amphetaminen und Cannabis. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme

an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Knapp drei Stunden später hielten dieselben Beamten im Bereich B208/Ganzow einen

Audi an, bei dessen Fahrer eine Atemalkoholmessung 1,15 Promille ergab. Auch in

diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ein

Strafverfahren gegen den Mann mit russischer Staatsangehörigkeit ein.



Kurz nach 22:00 Uhr des 29. Februar stellten Beamte aus Gadebusch einen

45-jährigen Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen

Citroen führte, fest. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamine, woraufhin

eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Mann mit deutscher

Staatsangehörigkeit lag darüberhinaus die Entziehung seiner Fahrerlaubnis vor.

Die Beamten stellten den mitgeführten Führerschein sicher und leiteten ein

Ermittlungsverfahren ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4535398

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell