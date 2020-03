POL-NB: Sicherstellung von mehreren Waffen bei Wohnungsdurchsuchung - Verdacht Verstoß Kriegswaffenkontrollgesetz

Neubrandenburg (ots) - Am 29.02.2020 gegen 22:45 Uhr wurden Polizeibeamte zu

einem Einsatz in ein Dorf bei Neubrandenburg gerufen, da zu es zu einer

Körperverletzung gekommen sein soll, welche sich aber nach Prüfung nicht

bestätigt hat.



Im Zuge der Sachverhaltsklärung des oben beschriebenen Einsatzes wurde ein

62-jähriger deutscher Mann in seiner Wohnung aufgesucht. Dabei stellten die

Beamten ein Sturmgewehr fest, für welches der 62-Jährige kein Zertifikat über

die Unbrauchbarkeit vorlegen konnte. Es bestand der Verdacht des Verstoßes gegen

das Waffengesetz, woraufhin die Beamten die gesamte Wohnung nach möglichen

weiteren Waffen durchsucht haben. Im Ergebnis der Dursuchung haben die Beamten

insgesamt 50 Gegenstände, wie z.B. eine Maschinenpistole, zwei Sturmgewehre,

mehrere Magazine und mehrere Patronen aufgefunden und sichergestellt. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob die Waffen schussbereit

waren. Der Polizei liegen derzeit keine Zertifikate vor, dass es sich bei den

sichergestellten Waffen um Anscheinswaffen bzw. Sammlerwaffen handelt.



Aus diesem Grund wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen

das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz erstattet. Im Rahmen der

Ermittlungen wird nun geprüft, ob es sich bei den sichergestellten Waffen um

Anscheinswaffen bzw. Sammlerwaffen handelt. Wenn das so ist, werden die Waffen

dem 62-Jährigen wiedergegeben. Wenn es sich aber um funktionsfähige

(schussbereite) Waffen handelt, bleiben die Waffen sichergestellt und die

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird weitere Entscheidungen treffen.



