POL-HWI: Räder von Baufahrzeug entwendet

Dassow (ots) - Am vergangenen Wochenende (29. Feb. - 01. März) bauten unbekannte

Täter alle vier Räder von einem Radlader ab und verschwanden. Das betroffene

Fahrzeug befand sich im Bereich einer Baustelle auf dem Radweg der B 105

zwischen den Ortschaften Zarnewenz und Dassow. Aufgrund der Größe und des

Gewichtes des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug mit

entsprechender Transportkapazität nutzten.



Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die

Polizei in Grevesmühlen (03881/720 0) zu wenden.



