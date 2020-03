POL-NB: Aufhebung der Vermisstenfahndung nach vermisster Jugendlicher aus Borrentin

Neubrandenburg (ots) - Die seit dem 26.02.2020 vermisst gemeldete Nele S. aus

Borrentin konnte am 01.03.2020 zur Mittagszeit wohlbehalten am Bahnhof in

Stralsund angetroffen werden. Sie befindet sich nun wieder in Obhut der

Erziehungsberechtigten.



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Die Polizei

bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die

Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.



