POL-HRO: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Rostock (ots) - Am 01.03.2020 kam es gegen 18:40 Uhr zu einem größeren Einsatz

der Polizei im Hinterhofbereich der Greifswalder Str. in Rostock. Beamte trafen

dort auf eine Frau, die von einem Mann bedroht wurde. Die Beteiligten wurden

getrennt. Bei der Frau wurden Schnittverletzungen an der Hand und eine

Stichverletzung im Halsbereich festgestellt. Sie wurde in ein Rostocker

Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Der 40 jährige Tatverdächtige wurde

vorläufig festgenommen. Eine Untersuchung der Rechtsmedizin ergab, dass die

Verletzungen lebensbedrohlich gewesen waren. Ausgangspunkt des Geschehens soll

nach ersten Erkenntnissen ein Streit in der Wohnung der Geschädigten gewesen

sein. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.



Die Staatsanwaltschaft Rostock führt nun die Ermittlungen wegen versuchten

Totschlags. Am Tatort schlossen sich umfangreiche Ermittlungen der

Kriminalpolizei an. Die Tatbeteiligten sind deutscher Herkunft.



