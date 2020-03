POL-NB: Mann von Hund ins Gesicht gebissen

Anklam (ots) -



Am 29.02.2020 gegen 15:40 Uhr wollte der 58-jährige Geschädigte

zusammen mit seiner 30-jährigen Tochter seinen Bruder in der

Ortschaft Neetzow-Liepen besuchen. Als sie am Grundstück des Bruders

ankamen, liefen dessen Hunde frei auf dem Gehöft. Der Geschädigte

trat an das Grundstück heran und klingelte. Als niemand öffnete, trat

die Tochter zurück und versuchte den Onkel telefonisch zu erreichen.

Der Geschädigte blieb solang am Grundstückszaun stehen. Plötzlich

lief einer der Hunde an den Zaun heran, sprang an diesem hoch und

biss dem Geschädigten ins Gesicht. Dieser wurde dabei so schwer

verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach

Neubrandenburg gebracht werden musste. Dort wurde er stationär

aufgenommen. Die Hunde verblieben in der Obhut des Eigentümers. Gegen

den Eigentümer wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

erstattet. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



