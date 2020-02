POL-HRO: 30 Jahre deutsche Einheit - Polizeiinspektion Rostock beteiligt sich an der Dialogreihe ´Deutschland im Gespräch: Wie wollen wir miteinander leben?´

Rostock (ots) - Die Bundesregierung lädt im Rahmen einer Dialogreihe zum 30.

Jahrestag der deutschen Einheit Bürgerinnen und Bürger aus der Partnerstadt

Bremen für das Wochenende vom 28. Februar 2020 bis 01. März 2020 in die

Hansestadt Rostock ein. Sie hatten im Vorfeld die Möglichkeit sich anzumelden

und sich einen von drei Programmpunkten in Rostock auszusuchen. Als Optionen

standen eine kombinierte Stadtrundfahrt und -führung, ein Besuch der Kunsthalle

oder der Polizeiinspektion Rostock zur Auswahl.



Am Sonnabend, den 29.02.2020, gestaltete die Polizeiinspektion Rostock als ein

Kooperationspartner einen Programmpunkt im Rahmen der Dialogreihe ´Deutschland

im Gespräch´. Gegen 16.00 Uhr wurden 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des

Austauschprogramms durch den Inspektionsleiter, Herrn Achim Segebarth, in

Empfang genommen. Der Teilnehmerkreis erstreckte sich vom jugendlichen bis ins

hohe Alter. Im Inspektionsgebäude tauschten sich die Besucherinnen und Besucher

zu verschiedenen Themen, wie den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im Jahr

1992 oder dem Umgang der Polizei mit der Flüchtlingswelle vor fünf Jahren, aus.

Dies wurde mittels Foto- und Videomaterial veranschaulicht. Herr Segebarth und

der Leiter des Polizeireviers Lichtenhagen, Herr Damrath, referierten und

standen für Fragen und Antworten bereit. Herr Segebarth wohnte zum Zeitpunkt des

Vorfalls in Lichtenhagen 1992 im Nachbarstadtteil Groß-Klein. Somit brachte er

neben der dienstlichen Betrachtungsweise auch seine persönlichen Erlebnisse ins

Referat und konnte die damalige dramatische Situation realistisch beschreiben.

Herr Damrath brachte seine Perspektive als am damaligen Einsatz Beteiligter ein.



Im Vordergrund des Dialoges stand die polizeiliche Aufarbeitung der

Geschehnisse. Herr Segebarth hielt fest, dass die Polizei aus den Erfahrungen

von Lichtenhagen 1992 heraus im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 aktiv bei der

Suche nach geeigneten Unterkünften sowie nachfolgend deren Schutz mitgewirkt

hat, um vergleichbare Entwicklungen von Vornherein zu unterbinden.



Umrahmt wurde der Dialog von zwei Wanderausstellungen: ´Ich, Du und die

Anderen´, entstand im Rahmen eines Projektes gegen den Rassismus im Jahr 2017,

sowie ´Sag mir wo Du stehst´. Letztere wurde erstmalig 2014 gezeigt. Sie

beschäftigt sich mit der Rolle der Polizei während der Wendezeit. Nach der

Gesprächsrunde besuchte die Runde die Gedenkstele bei der Inspektion, welche zur

Erinnerung an die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 2017

aufgestellt wurde. Zum Abschluss wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch

die Liegenschaft der Inspektion geführt. Ein rundum gelungener, interessanter

und aufschlussreicher Nachmittag für alle Beteiligten.



