POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person, LK VG

Barth (ots) - Am 29.02.2020 kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall,

infolge dessen ein 19-jähriger deutscher Fahrzeugführer leichtverletzt wurde.

Dieser befuhr mit seinem Mercedes-Benz die L21 aus Richtung Groß Kordshagen

kommend, in Richtung Barth. Kurz vor der Ortschaft Flemendorf kam er in einer

Rechtskurve, vermutlich auf Grund nichtangepasster Geschwindigkeit, nach rechts

von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum, sodass der PKW nicht mehr

fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die

L21 war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden

von ca. 5100 EUR. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Behandlung in das Helios

Krankenhaus nach Stralsund gebracht.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle,

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4534071

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell