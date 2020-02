POL-HRO: Brand einer Werkshalle in Schwerin - eine leichtverletzte Person, hoher Sachschaden

Schwerin (ots) -



Im Rahmen durchgeführter Arbeiten in einer Werkshalle in der

Werkstraße in Schwerin kam es am heutigen Tag gegen 09:30 Uhr aus

noch ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. In der weiteren

Folge brannte die ca. 200m² große Halle samt darin befindlicher

Maschinen vollständig aus.



Vier der fünf anwesenden männlichen Personen mit deutscher

Staatsangehörigkeit verließen umgehend die Werkhalle nach draußen.

Eine Person suchte zunächst im Gebäude Schutz vor dem Feuer. Erst

später begab sie sich ebenfalls nach draußen. Infolge einer

Rauchgasvergiftung wurde diese Person sofort mit einem Rettungswagen

ins Helios Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf

ca. 350.000,-EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei

Schwerin geführt.







Paul von Bastian Brzczinski

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin

Polizeiinspektion Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4534035

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell