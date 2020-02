POL-HRO: Polizeieinsatz in Hagenow

Hagenow (ots) - Am Freitagabend kam es in Hagenow zu einem Polizeieinsatz in der

Straße der Jugend. Gegen 22:00 Uhr wurde unter Beteiligung von Spezialkräften

der Polizei ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.



In der Wohnung des 34-jährigen deutschen Beschuldigten wurden verschiedene

Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn besteht der Verdacht von

Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz.



Im Rahmen der Durchsuchungen wurde als Gast in der Wohnung ein 24-jähriger

Parchimer angetroffen, gegen den ein Haftbefehl zu vollstrecken war.



