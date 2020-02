POL-LWL: Parkstraße in Hagenow nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Hagenow (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag ist die Parkstraße

in Hagenow auf Höhe des dortigen Krankenhauses derzeit voll gesperrt. Nach

ersten Erkenntnissen sollen ein PKW dort mit einem Rollstuhlfahrer

zusammengestoßen sein. Weitere Einzelheiten zu diesem Unfall sind noch nicht

bekannt. Es wird nachberichtet.



