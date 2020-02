POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Toten und zwei Schwerverletzten auf der L 32, Landkreis Vorpommern-Greifswald

PR Ueckermünde (ots) -



Am 27.02.2020, gegen 23:05 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 32

zwischen den Ortschaften Torgelow und Hammer ein folgenschwerer

Verkehrsunfall.

Der 23-jährige Fahrer eines VW Passat, besetzt mit vier weiteren

Insassen, befuhr die L 32 aus Richtung Torgelow Innenstadt kommend in

Richtung Hammer. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam der PKW

aus bisher ungeklärten Gründen auf Höhe des Ortsausgangsschildes beim

Durchfahren einer Verkehrsinsel nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Straßenbaum.

Durch den Aufprall erlitten der 23-jährige Fahrer des VW Passat, ein

20-Jähriger und ein mitfahrender 23 -Jähriger tödliche Verletzungen.

Die 21-Jährige Beifahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde

durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug

geborgen. Ein 21-jähriger Mann wurde durch einen Ersthelfer schwer

verletzt aus dem Unfallfahrzeug geborgen. Die Schwerverletzten kamen

mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser nach Pasewalk und ins Universitätsklinikum Greifswald.

Bei den Beteiligten des Unfalls handelt es sich um deutsche

Staatsbürger.

Vor Ort waren drei Rettungswagen mit zwei Notärzten, die Feuerwehr

aus Torgelow mit 21 Kameraden und 4 Fahrzeugen, drei

Funkstreifenwagen des PR Ueckermünde sowie der Kriminaldauerdienst im

Einsatz.Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger

der DEKRA vor Ort zum Einsatz gebracht.Ein Kriseninterventionsteam

des Landkreises befand sich im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 50.000 Euro. Die Landstraße musste bis 03:00 Uhr voll

gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache

dauern an.







