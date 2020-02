POL-NB: Ferienhausbrand in 17217 Lübkow, LK MSE

PHR Waren (ots) -



Am 27.02.2020 gegen 21:20 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Bungalows/

Ferienhauses gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannte ein bereits leergezogenes

Ferienhaus in den Abmaßen ca. 10m x 5 m. Durch die Feuerwehren aus

Penzlin, Alt Rehse, Krukow und Mallin wurde der Brand schnell

gelöscht. Im Einsatz waren 45 Feuerwehrkameraden.

Zu Personenschäden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden (Wert

des Hauses) beträgt ca. 50.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst

Neubrandenburg geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die

Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler unterstützt am

28.02.2020 die Ermittlungen der Polizei.



Wer sachdienstliche Hinweise zum Brand geben kann, meldet die

Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter der

Telefonnummer 03991/1760,jede andere Polizeidienststelle oder unter

www.polizei.mvnet.de.





