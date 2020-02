POL-HWI: Junge Frau in Proseken angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Am gestrigen Nachmittag kurz vor 15:00 Uhr wurde eine 25-jährige

Frau von einer bislang unbekannten Person zu Boden gestoßen und getreten.



Zuvor sei die junge Frau im Bereich der Kirschenallee zu Fuß unterwegs gewesen,

als sie bemerkte, dass eine unbekannte Person ihr folgt. Der unbekannte Täter

habe die Frau offenbar ohne ersichtlichen Grund zu Boden gestoßen und sie

daraufhin getreten. Anschließend sei die dunkel gekleidete, vermutlich männliche

Person in unbekannte Richtung geflüchtet.



Die aus dem Bundesland stammende Geschädigte wurde aufgrund leichter

Verletzungen durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Klinikum gebracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die

Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Polizei in Wismar

unter 03841 203 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4532740

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell