POL-HRO: Zwei Polizisten bei Durchsuchung verletzt

Rostock (ots) - Zwei Beamte wurden heute Morgen bei einem Polizeieinsatz in

Nienhagen (Hansestadt Rostock) verletzt. Die beiden Kriminalisten wollten mit

einer weiteren Beamtin eine richterlich angeordnete Durchsuchungsmaßnahme bei

einem 57-jährigen Deutschen durchführen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen

Eigentumsdelikten.



Nach dem Verlesen des Durchsuchungsbeschlusses, reagierte der Betroffene hoch

aggressiv und wollte mit seinem Transporter davonfahren. Dabei schob er eine

Kriminalbeamtin zur Seite, die sich dem Fahrzeug in den Weg gestellt hatte. Mit

gezogener Waffe und nach Einschlagen der Frontscheibe konnte der Mann

schließlich zum Anhalten bewegt werden. Noch immer völlig unkooperativ griff der

57-Jährige die Beamten an. Im Gerangel wurden zwei der drei Kriminalisten

verletzt. Letztendlich konnte der Mann mit Unterstützungskräften aus dem

Polizeirevier Dierkow vorläufig festgenommen.



Bei der folgenden Hausdurchsuchung konnten verschiedene Beweismittel aufgefunden

und beschlagnahmt werden. Zusätzlich wird gegen den 57-Jährigen jetzt auch wegen

Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr ermittelt.



Die beiden leicht verletzten haben sich in ärztliche Behandlung begeben, sind

aber nach jetziger Einschätzung weiter dienstfähig.



