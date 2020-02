POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Torgelow Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am 26.02.2020 gegen 19:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden auf der Landesstraße 28 (Pasewalker Landstraße), auf

Höhe der Einmündung zur Buchenstraße in der Ortslage

Torgelow-Drögeheide.

Eine 15jährige Fußgängerin wollte die Fahrbahn von der dortigen

Bushaltestelle in Richtung Buchenstraße überqueren.

Sie trat hinter einem stehenden Bus hervor, ohne auf den

Fahrzeugverkehr zu achten. Dabei stieß sie mit einem aus Richtung

Pasewalk kommenden Pkw Mercedes zusammen. Die Fußgängerin wurde

verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus

nach Pasewalk gebracht. Die 52jährige Fahrerin des PKW Mercedes blieb

unverletzt. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca.

2.000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4531681

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell